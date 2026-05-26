Россия за четыре месяца увеличила выручку от экспорта растворимого кофе на 24%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле 2026 года экспортировала растворимого кофе почти на $100 млн, что на 24% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 9%, до 15 тысяч тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

"В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. По итогам 2025 года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 млн", - заявили в "Агроэкспорте".

В топ-3 покупателей вошли Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. По сравнению с 2021 годом Казахстан и Белоруссия поменялись местами, Узбекистан удержался на третьей позиции. Четвертым покупателем стала Туркмения, которой в 2021 году в числе импортеров растворимого кофе из России не было. Тогда эту позицию занимала Грузия, которая по итогам 2026 года стала пятой. Израиль с седьмого места поднялся на шестое, Турция - опустилась на восьмое с пятого.

В десятку импортеров в прошлом году также вошли Азербайджан, Таджикистан и Армения.

Агроэкспорт Белоруссия Казахстан Узбекистан Туркмения Турция
