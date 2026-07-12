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На выборы в Госдуму РФ выдвинуто 80 кандидатов-самовыдвиженцев

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В порядке самовыдвижения на выборы депутатов Госдумы выдвинуто 80 кандидатов; прием документов от самовыдвиженцев для участия в выборах завершился, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет. 80 человек претендует самовыдвиженцев", - сказалон на заседании ЦИК в воскресенье.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Николай Булаев Госдума РФ
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