ФСБ сообщила, что Киев пытался ввезти в РФ более 500 взрывных устройств

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о пресечении попытки ввоза в страну свыше 500 взрывных устройств, отправленных Украиной для совершения терактов.

"О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более пятисот взрывных устройств с целью осуществления терактов", - сказал Бортников во вторник на 58-м заседании СОРБ.

По словам главы ФСБ, "имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно".