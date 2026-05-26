Глава ФСБ предупредил о росте террористической угрозы для СНГ из-за иранского конфликта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что западные спецслужбы намерены использовать боевиков из Сирии, в том числе выходцев из СНГ, в боевых действиях против Ирана, что приведет к росту террористической угрозы для стран Содружества.

"Зачастую спровоцированные западным вмешательством кризисы выходят далеко за пределы границ конкретных государств. Риски развития ситуации по такому сценарию сегодня несет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном", - сказал он, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

По его словам, западные спецслужбы "не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве прокси-силы в войне с Ираном".

"В их числе - выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) и других тергруппировок, позже оказавшиеся в сирийских тюрьмах", - сказал директор ФСБ.

Бортников добавил, что эти боевики могут быть использованы не только на Ближнем Востоке, но и в странах исхода.

"На фоне нынешнего иранского кризиса эта тенденция способна усилиться, а источник угрозы будет находиться в непосредственной близости от южных рубежей СНГ", - заявил он.

Еще до начала конфликта с Ираном, ситуация в Газе "спровоцировала волнения в мусульманской среде, чем немедленно воспользовались главари международного терроризма", продолжил он.

"Ряд таких проявлений нам совместно с коллегами из спецслужб стран СНГ пришлось купировать в экстренном порядке", - сказал глава ФСБ.

Он заявил, что эскалация иранского конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон "ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира".

"Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества", - заключил Бортников.