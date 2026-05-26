Бортников заявил, что спецслужбы ЕС наращивают присутствие в странах СНГ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы стран Евросоюза наращивают присутствие в странах СНГ гуманитарных проектов в области развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии. Он сказал об этом, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ).

Директор ФСБ заявил, что с позиций НКО спецслужбами "ведется мониторинг ситуации на местах, формируется протестный актив, внедряется агентура влияния на разные уровни власти".

По его словам, активно продвигаются обменные программы в сфере образования и государственного управления, "в целях взращивания нового поколения национальных элит, ориентированных на реализацию западных стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран Содружества".

"По имеющимся данным, западное разведсообщество стоит за программами по созданию на пространстве Содружества сети "цифровых" лабораторий, в задачи которых входят сбор и исследование при помощи технологий искусственного интеллекта типовых поведенческих профилей населения, выявление "точек напряжения" в обществе, моделирование социальных реакций на различные внешние факторы, включая действия органов власти", - уточнил Бортников.