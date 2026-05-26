Бортников предостерег коллег по СНГ от использования западных ИИ-технологий

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что внедрение странами СНГ западных ИИ-технологий может привести к уязвимости перед кибератакам и создает риски для руководства этих стран. Он предупредил об этом, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ).

"Отдельно отмечу активность британцев и ЕС-овцев в содействии продвижению проектов цифровизации в финансовой сфере, торговле и транспортной системе ряда стран СНГ", - сказал он.

По его словам, зависимость от западных технологических платформ создает существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб стран НАТО и их союзников.

"Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные "закладки" в системах видео-мониторинга в Тегеране", - подчеркнул Бортников.

Он выразил мнение, что с учетом характера задач, решаемых с помощью западных ИИ-технологий в политическом измерении, "имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более - в системах связи и государственного управления".

"Тем более что прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Так же, как и надежность полностью "цифровых" механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса", - резюмировал Бортников.