Шойгу считает, что прошедшие ядерные учения РФ "умерят пыл западных стратегов"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и прошедшие ядерные учения могут заставить Запад трезво взглянуть на возможные последствия политики в отношении России и ее союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания МБР "Сармат" и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников", - сказал Шойгу во вторник на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ в Москве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 19 по 21 мая Россия проводит учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По словам российских военных, к учению привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. По данным Минобороны РФ, всего в учении задействованы более 64 тыс. человек, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь - стратегические атомные подлодки.

21 мая Минобороны РФ объявило, что в ходе учений ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии.

12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал президента России Владимира Путина, что выполнен успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам Каракаева, первый полк, оснащенный МБР "Сармат", будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Красноярском крае.


ОДКБ Сергей Шойгу Сармат Совбез РФ
СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

