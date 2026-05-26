Шойгу предупредил руководство Армении об ответственности за выбор будущего страны

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что руководство Армении делает самостоятельный выбор и несет ответственность за будущее своей страны.

"В общем, проблем много и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по Организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угроз", - сказал он на заседании комитета совета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

"Но это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и ее народа", - сказал Шойгу, который ранее назвал НАТО основной угрозой ОДКБ.

НАТО ОДКБ Совбез Сергей Шойгу Армения
