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Шойгу заявил о критическом ущербе экономике Армении при возможном выходе из ЕАЭС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на этапе переговоров о присоединении к Евросоюзу может нанести экономике Еревана значительный ущерб, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Выход из ЕАЭС на этапе переговорного процесса о присоединении к Евросоюзу будет стоить Армении 30-40% ее ВВП. Это нанесет экономике страны критический ущерб, а падение производства, сжатие рынка труда, рост безработицы и инфляция приведут к резкому снижению уровня жизни. При этом на щедрые субсидии от ЕС с учетом состояния европейской экономики Еревану рассчитывать не следует", - сказал Шойгу журналистам.

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Он сообщил, что Еревану необходимо будет перестроить всю систему стандартов и сертификации под требования ЕС. "На практике это означает как минимум - стагнацию, а как максимум - уничтожение имеющейся промышленности, включая металлургическую, пищевую и легкую", - заявил Шойгу.

"Армения должна будет присоединиться к европейским санкциям и военно-политическим решениям Евросоюза, в том числе в рамках таких инструментов, как общая политика безопасности и обороны ЕС, а также Европейский фонд мира", - сказал Шойгу.

Он заявил, что в случае вступления в Евросоюз, Ереван будет обязан обложить таможенными пошлинами товары из России и других стран ЕАЭС. "Естественно, о таможенном союзе и свободной торговле со странами ЕАЭС речи уже не будет. Придется также выйти из зоны свободной торговли СНГ", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

"Армения в случае возможного вступления в Евросоюз не только столкнется с экономическими проблемами, но и будет вынуждена присоединиться к введению антироссийских санкций, Брюссель станет настаивать на этом", - отметил Шойгу.

Он сообщил, что санкции будут направлены не только против России и Белоруссии, но и против Ирана.

Шойгу отметил, что денежные переводы в Армению из России обеспечивают примерно 15% ВВП страны.

"Значительная доля приходится на перечисления от армянских граждан, работающих в России. С учетом того, что многим придется вернуться на родину, а в Европе их не ждут, можно с уверенностью прогнозировать, что денежные поступления из-за рубежа в армянскую экономику сократятся, и весьма существенно", - заявил секретарь Совбеза РФ.

Он сообщил, что Еревану потребуется создавать новые рабочие места, "а в стране нет необходимых для этого инвестиционных ресурсов".

По его словам, для интеграции с ЕС гражданам Армении придется отказаться от привилегий, которые дает единый рынок труда ЕАЭС. "В том числе от трудоустройства без разрешительных документов, упрощенной регистрации, бесплатной медицинской помощи, бесплатного образования и многого другого", - сообщил секретарь СБ РФ.

Он сообщил, что на этапе предвступительных переговоров Ереван должен будет адаптировать национальную правовую и регуляторную систему к стандартам ЕС.

"Что касается России, то наши потери от выхода Армении из ЕАЭС не будут ощутимыми. Снижение ВВП не превысит долей процента - по нашим оценкам, от трех до четырех сотых", - заявил Шойгу.

Армения ЕАЭС ЕС Сергей Шойгу Совбез РФ
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