В Совбезе заявили о готовности помочь оснастить армию Мозамбика современными вооружениями

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готова содействовать в оснащении вооруженных сил Республики Мозамбик современными образцами вооружений и военной техники, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов на встрече с министром внутренних дел Мозамбика Паулу Шашине в рамках Международного форума по безопасности.

"Подтверждаем готовность к содействию оснащения вооруженных сил Республики Мозамбик современными образцами вооружения и военной техники. А также в организации взаимодействия по вопросам комплексного обслуживания техники российского и советского производства", - сказал Венедиктов.

"Особое внимание уделяем выстраиванию двухстороннего сотрудничества, укреплению наших отношений по линии советов безопасности", - заявил он.

В ходе встречи с заместителем гендиректора Совета нацбезопасности Филиппин Нестором Эрико замсекретаря Совбеза заявил о важном значении для России развития российско-филиппинских отношений в области безопасности. "Важное значение придаем двухстороннему взаимодействию в области безопасности", - сказал Венедиктов.

Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот". Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.