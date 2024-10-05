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Посол Мозамбика заявил о заинтересованности страны возобновить авиасообщение с РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мозамбик заинтересован в возобновлении авиасообщения с Россией и в открытии прямых рейсов в республику из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край), заявил посол Республики Мозамбик в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха.

"Мне бы очень этого хотелось. Если когда-нибудь это произойдет, если "Аэрофлот" полетит к нам напрямую из Москвы или даже отсюда (из Минеральных Вод - ИФ), то для меня это будет возвращение в те далекие времена, когда из Москвы к нам летали прямые рейсы", - сказал он журналистам в ходе международного форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности", проходящего в субботу в Железноводске.

Посол добавил, что отсутствие авиасообщения между РФ и Мозамбиком блокирует отношения двух стран. "Мы бы хотели преодолеть эти преграды между Россией и Мозамбиком", - сказал Катупха.

Международный форум "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности" проходит в Железноводске (Ставропольский край) с 4 по 5 октября. Среди участников мероприятия - руководители дипломатических миссий стран Африки и Ближнего Востока. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Общественной палаты РФ.

Мозамбик Железноводск Минеральные Воды Аэрофлот
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