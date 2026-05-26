Лихачев предложил МАГАТЭ активизировать усилия для обеспечения безопасности ЗАЭС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев в эфире "Аль-Джазиры" призвал МАГАТЭ задействовать свои резервы для решения на международном уровне вопроса о безопасности Запорожской АЭС.

"Здесь мы тоже видим определенные резервы со стороны МАГАТЭ. Нужно акцентировать этот вопрос на международном уровне, потому что этот крупнейший ядерный объект в случае попадания туда какого-то поражающего элемента принесет беспокойство далеко не только и не столько Украине, России, сколько практически всей Восточной Европе", - сказал он.

Он напомнил, что в свое время МАГАТЭ провозгласила несколько столпов безопасности атомных объектов.

"Туда входит, безусловно, ненападение на территорию атомной электростанции. Туда, безусловно, входит ненападение на инфраструктуру, в том числе, на системы энергоснабжения и выдачи мощности. И туда, безусловно, входит защита социальных объектов, защита персонала. Вот все эти три принципа демонстративно нарушаются сегодня вооруженными силами Украины. Интенсивность обстрелов нарастает", - сказал глава "Росатома".