Лихачев предложил полностью отказаться от применения оружия в зонах ядерных объектов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев призывает мировое сообщество оградить зоны ядерных объектов от применения любого оружия; он считает, что только так можно нормализовать ситуацию как на Запорожской АЭС, так и вокруг атомных объектов на Ближнем Востоке.

"Единственное средство удержать ситуацию от критической - это просто выделить зоны ядерных объектов из пространства применения оружия. Это единственный вариант. Тогда можно будет говорить о том, что атомная энергетика действительно является такой "мирной скрепой" и своеобразным островом, оазисом благополучия и безопасности", - сказал он журналистам в Пекине, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС и АЭС "Бушер" в Иране.

"Руководство МАГАТЭ, мировые лидеры должны вернуться к этой теме и очень четко понимать, что это игра с огнем, демонстративные атаки в районы ядерных объектов - это чревато негативными последствиями, радиация не знает и не хочет знать никаких границ", - сказал Лихачев.

Бушер Иран МАГАТЭ Алексей Лихачев Росатом Запорожская АЭС
