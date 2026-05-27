Объемы нефтедобычи на российско-венесуэльских предприятиях восстановились до уровня декабря

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что объемы добычи нефти на российско-венесуэльских предприятиях восстановились до прошлогодних декабрьских значений.

"Добыча нефти на совместных российско-венесуэльских предприятиях осуществляется в соответствии с достигнутыми ранее двусторонними договоренностями. На данном этапе объемы добычи восстановились до уровня декабря прошлого года, то есть до введенной США морской блокады в отношении Венесуэлы", - сообщил он "Известиям".

Вполне вероятно, что постепенный рост показателей совместной работы на этом треке положительно сказался на общей статистике в Венесуэле, отметил дипломат.