Глава Венесуэлы анонсировала скорый приток новых компаний в нефтегазовую отрасль

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Венесуэле скоро увеличится присутствие компаний нефтегазового сектора, сообщила телеканалу VTV временный президент страны Делси Родригес.

"В ближайшие недели в Венесуэлу прибудут еще больше компаний, и вы, работники нефтяного пояса Ориноко, увидите это собственными глазами", - сказала она.

"Пояс Ориноко" - это богатый нефтью регион в восточной части Венесуэлы.

Родригес не предоставила подробностей о компаниях, но подтвердила, что страна находится в процессе привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций.

Ранее Родригес уже призывала США и Европу не бояться Венесуэлы, свободной от санкций, которые в последние месяцы ослабил Вашингтон, стремясь к сближению с Каракасом после отстранения от власти венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Инвестировать в Венесуэлу призвал американские энергетические компании и президент США Дональд Трамп.

The New York Times сообщила недавно, что переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле ведет компания ExxonMobil. Издание привело данные источников, знакомых с ситуацией, согласно которым о достижении соглашения может быть объявлено к концу, что позволит Exxon добывать нефть на шести месторождениях.