Глава УВЗ сообщил, что БМПТ "Терминатор" скоро получит новое название

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в скором времени обретет новое название, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов.

"Обработано до 10 тысяч предложений из 20 стран мира. Их изучение подошло к концу и скоро вы узнаете новое имя БМПТ", - сказал Потапов, отвечая на вопрос агентства.

В июне 2025 года в УВЗ сообщили о предложении провести народное голосование с целью выбрать новое название для БМПТ.

По официальным данным, БМПТ - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

БМПТ принята на вооружение Сухопутных войск России в 2018 году. Для российской армии машина создана на узлах и агрегатах танка Т-90.

Уралвагонзавод Александр Потапов
