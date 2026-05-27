Новый российский танк получит искусственный интеллект и элементы роботизации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский танк нового поколения получит все современные системы, при его разработке конструкторы применят роботизацию и искусственный интеллект, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов.

"Танк будущего будет оснащён всеми передовыми системами, которые сегодня есть у Т-90, но с учётом новых вызовов. Опыт, полученный российской армией в ходе СВО, бесценен и найдёт отражение в наших танках будущего. Называть чёткие, конкретные параметры сейчас не буду, так как научные разработки идут с невероятной скоростью, однозначно то, что конструкторская мысль стремится в направлении создания роботизированных машин и использования ИИ", - сказал Потапов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Танк Т-90 - основной российский боевой танк, Т-90М - его последняя модификация.

Уралвагонзавод Т-90М Александр Потапов
