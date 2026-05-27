Опрос показал, что каждый третий россиянин игнорирует физкультуру и спорт

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Каждый третий россиянин (33%) не занимается физкультурой и спортом. Таковы данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте организации.

Почти каждый второй россиянин (48%) находит время для регулярных занятий физической культурой и спортом.

В частности, каждый пятый (22%) ежедневно или почти ежедневно заходит в спортзал или на пробежку, еще 26% респондентов проявляют такую физическую активность не реже двух-трех раз в неделю, показывают результаты исследования.

Согласно опросу, раз в неделю физкультурой и спортом занимается каждый одиннадцатый (9%), один-три раза в месяц - 6% сограждан, несколько раз в год - 4% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 8 мая 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
