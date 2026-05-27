Глава "Росатома" прокомментировал ход строительства трех атомных ледоколов на "Балтзаводе"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Строительство трех атомных ледоколов проекта 22220 на "Балтийском заводе" (Петербург, входит в ОСК) ведется в соответствии с планом, сообщил изданию "Страна Росатом" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"В настоящий момент на Балтзаводе ведется сооружение сразу 3 атомных ледоколов проекта 22220. Приятно отметить, что строительство ведется в четком соответствии с планом, либо даже с опережением, что в том числе отражает образцовое взаимодействие сотрудников предприятий "Росатома" с "балтийцами", - говорится в его комментарии.

Фактическая готовность ледокола "Чукотка" составляет уже 85,5% (при плановой 85,1%). Ведется подготовка к загрузке ядерного топлива на ледокол, начать операцию планируется до конца мая и завершить в июне.

Ледокол "Ленинград" также строится быстрее плана и уже готов на 31,45% (план - 30,05%). В ближайшее время ожидаем доставку сердца "Ленинграда" - первого реактора РИТМ-200 (изготовление второго завершится в ближайшее время)", - сказал Лихачев.

Работы по строительству заложенного в ноябре прошлого года ледокола "Сталинград" идут по плану, добавил он.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.