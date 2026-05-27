МВД описало схему обмана мошенниками подростков через онлайн-игры

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мошенники используют психологическое давление и шантаж в онлайн-играх и мессенджерах для вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Подросткам предлагают выполнить "простое задание" - например, перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После совершения перевода злоумышленники сообщают, что денежные средства якобы были направлены на финансирование запрещенной деятельности или поддержку ВСУ", - говорится в сообщении.

Далее начинается этап запугивания. Несовершеннолетнему угрожают уголовной ответственностью, "обращением в правоохранительные органы", публикацией переписок или компрометирующих материалов. Под предлогом "урегулирования проблемы" преступники требуют новые суммы денег либо склоняют подростков к совершению противоправных действий, включая диверсии и иные тяжкие преступления, предупредили в МВД.

"Важно понимать: подобные сообщения являются элементом манипуляции и психологического воздействия, - пояснили в УБК. - При возникновении такой ситуации необходимо немедленно прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы".