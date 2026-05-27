Рябков назвал предельно сложными нынешние отношения РФ и США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нынешние отношения с США предельно сложные, наряду с элементом диалога несут значительный заряд трудностей, ограничений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Отношения предельно сложные, и они наряду с элементом диалога и некоего движения вперед несут значительный заряд трудностей, ограничений санкционных и других. Мы это не драматизируем, но мы это тоже и не недооцениваем", - заявил он журналистам в Москве.

Во время выступления в Госдуме перед журналистами Рябкова попросили прокомментировать отношения с США, ЕС и Китаем.

"Мы взаимодействуем с Китаем по уникально широкой и максимально глубокой повестке дня. Это выдающиеся по своему характеру и насыщению отношения, не имеющие аналогов, я думаю, и в истории тоже. Мы этим очень дорожим, будем это развивать", - сказал он.

"Евросоюз - это в общем фактор, который находится в эволюции с точки зрения претензий на роль в меняющемся мире. Но с точки зрения ответов на те вызовы, те задачи, которые перед ним стоят, дегенерирующий в антироссийскую вакханалию. Насколько это поможет Европе обрести себя и стать частью некой геометрической фигуры, а не уйти куда-то в воронку - покажет время", - сказал замминистра.