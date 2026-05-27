МИД РФ сообщил, что конкретных договоренностей о новом контакте Путина и Трампа нет

Но такие контакты могут быть оперативно организованы, заявил Рябков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Конкретных договоренностей по новому контакту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конкретных договоренностей нет, и я обращаю ваше внимание на то, что, когда лидеры чувствуют в этом необходимость, организация их разговоров, их контактов может быть осуществлена максимально оперативно. На сегодня нет понимания, когда такой контакт может состояться", - сказал он журналистам в Москве.