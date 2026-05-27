Дума приняла пакет законов о контроле за медосвидетельствованием мигрантов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении законы, направленные на противодействие нелегальной миграции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан России.

Один из принятых законов сокращает срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда.

Уполномоченные организации будут обязаны незамедлительно направлять информацию о выявлении опасного инфекционного заболевания или факта употребления наркотиков в МВД и Роспотребнадзор для оперативного решения о выдворении человека.

За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования иностранцу будет грозить штраф до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения. При этом за неуплату этого штрафа в срок предусматривается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов закон предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Другим законом из принятого пакета вводится уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Так за подделку в целях использования или сбыта либо сбыт поддельного официального документа об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование такого заведомо поддельного документа предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

За те же действия в отношении справки об отсутствии инфекционного заболевания - до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за 3 года. За совершение преступления с использованием интернета, служебного положения, группой лиц по сговору или для совершения другого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, штраф от 1 млн до 2 млн рублей или в размере заработка за 4 года; за совершение преступления организованной группой, а также в случае, если действия виновных повлекли массовое заражение людей или по неосторожности иные тяжкие последствия - до 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 млн рублей.

Кроме того, запрещается выдача бумажных медзаключений; они будут создаваться в виде электронных документов и направляться напрямую в МВД, что будет способствовать противодействию выдаче фальсифицированных (поддельных) медсправок.

С целью перекрытия рынка серых услуг и исключения посредников законами устанавливается прямой запрет для уполномоченных медицинских организаций передавать третьим лицам право по проведению медосвидетельствований и выдачи медзаключений мигрантам.

Один из принятых законов предусматривает прямую ответственность губернаторов за утверждение перечня уполномоченных медицинских организаций, которые могут проводить медосвидетельствование иностранных граждан.

Законопроекты были подготовлены по поручению спикера палаты Вячеслава Володина руководителем парламентской комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Она ранее отметила, что межфракционной парламентской комиссией проведена системная работа и разработаны 24 законопроекта, направленные на противодействие нелегальной миграции. Из них уже 21 вступили в законную силу и доказали свою эффективность.