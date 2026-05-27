Суд в Москве конфисковал в доход государства 23 контрабандных слитка золота

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Солнцевский суд Москвы конфисковал в доход государства 23 золотых слитка, незаконно перевезенных через границу Таможенного союза, сообщила столичная прокуратура. Конфискации удалось добиться только со второй попытки.

В сентябре 2024 года Солнцевский суд признал четверых мужчин виновными в незаконном провозе этих слитков через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС. Гособвинение тогда добивалось конфискации золота, а также 110 тысяч рублей, предназначенных для финансирования организованной преступной группы. Слитки и деньги были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Однако суды первой и апелляционной инстанции конфисковывать эти ценности не стали и оставили под арестом.

"Заместитель прокурора Москвы внес кассационное представление об отмене незаконных судебных решений, которое судом кассационной инстанции удовлетворено. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в части решения вопроса о конфискации вещественных доказательств. В ходе нового разбирательства золотые слитки и денежные средства конфискованы в доход государства", - заключили в прокуратуре.