Кубань и Крым сохраняют рост турпотока на фоне спада спроса на внутренний туризм

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России в 2026 году десятку наиболее популярных направлений летнего отдыха традиционно возглавляют Краснодарский край, Москва и Петербург, при этом единственными регионами из топ-10, где наблюдается рост турпотока, стали Кубань и Крым, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Если брать десятку самых популярных регионов, на которые распределяется наибольший спрос в предстоящем летнем сезоне, то список у нас без серьезных изменений. Это Краснодарский край, Москва, далее Санкт-Петербург, Республика Крым, Ставропольский край, Московская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область. В этом году топ-10 покинул Дагестан. В прошлом году его доля от всех бронирований по стране составляла 2%, в этом году - 0,8%. К сожалению, виной тому природные катаклизмы", - сказал он.

И только в двух регионах из топ-десяти самых популярных виден рост спроса к лету 2025 года.

"Краснодарский край подрастает на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Крым - на 7%. Все остальные регионы в топ-10 показали снижение", - сказал Уманский.

По данным РСТ, спрос на летний отдых в Москве упал на 8,4%, в Петербурге - 6,5%, в Ставрополье - минус 15,2%, Московской области - минус 4,2%, в Татарстане - минус 9,3%, в Калининградской области - минус 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к Приморскому краю снизился на 3,1%, на Ярославскую область - на 9,1%.

"Закономерность в следующем: с точки зрения потребительского поведения наиболее стабильными или даже с некоторыми ростом оказываются регионы на Черноморском побережье. Это регионы, куда поездка планируется с семьей, с детьми и заранее. Регионы для спонтанных поездок сейчас менее интересны российским туристам, потому что это уже сегмент дополнительных поездок", - заключил Уманский.

В целом спрос на летний отдых в России по состоянию на конец мая снизился на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

