Жительница Самары лишилась телефона за контрабанду бриллиантов по почте

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор местной жительнице по делу о контрабанде бриллиантов и сапфиров, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области в среду.

"Суд признал (подсудимую - ИФ) виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда - ИФ), и (...) назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденная заказала из Индии четыре бриллианта и 11 сапфиров, которые не задекларировала. Кроме того, в сопроводительных документах почтового отправления была указана цена 300 индийских рупий или 225 рублей. При этом, согласно заключению эксперта, фактическая стоимость драгоценных камней превышает 1,5 млн рублей.

По решению суда сапфиры, бриллианты и сотовый телефон осужденной были обращены в доход государства.

Самара Куйбышевский районный суд
