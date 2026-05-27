В районе затопления подлодки К-159 в Баренцевом море проверят уровень радиации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ученые в ходе экспедиции Росгидромета на научно-исследовательском судне "Иван Петров" проанализируют уровень радиоактивного загрязнения в Баренцевом и Белом морях, сообщило Северное управление гидрометслужбы (Севгидромет).

В планах экспедиции мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также гидрологические и гидрохимические исследования в Белом и Баренцевом морях.

"В районе острова Кильдин в Баренцевом море ученые проведут сбор данных о состоянии морской среды для оценки возможных последствий ее загрязнения радиоактивными продуктами, находящимися на борту затопленной здесь АПЛ К-159. Для проведения радионуклидного анализа будут отобраны пробы воды с различных глубин и донных отложений", - говорится в сообщении.

Пробы морской воды также отберут в бассейне и горле Белого моря, Двинском заливе. Кроме того, ученые возьмут в районе Северодвинска пробы грунта. Также они планируют измерить стандартные показатели - соленость, температуру воды, содержание растворенного кислорода и водородный показатель, - и исследуют пробы на наличие нефтепродуктов и тяжелых металлов.

В состав экспедиции вошли специалисты Севгидромета, научно-производственного объединения "Тайфун", а также студенты Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Северного (Арктического) федерального университета.

Выведенная в 1989 году из боевого состава Северного флота АПЛ К-159 затонула в ночь на 30 августа 2003 года в Баренцевом море в 3 милях северо-западнее острова Кильдин. Это произошло во время буксировки для утилизации на судоремонтный завод "Hерпа" в Снежногорске, так как в штормовых условиях оторвались понтоны, с помощью которых проводилась буксировка. При этом реакторы АПЛ перед буксировкой были приведены в ядерно безопасное состояние.

Hа борту субмарины находились десять членов экипажа сопровождения дивизиона "отстойных" атомных подводных лодок. Спасательной группе удалось спасти одного моряка и найти тела двух погибших - капитана 3 ранга Юрия Жадана и старшины 1 статьи Евгения Смирнова.

Экологи считают затонувшую подлодку одним из самых опасных объектов в Северном Ледовитом океане с учетом износа оборудования реакторов и корпуса.

Как сообщалось, в 2021 году был опубликован план мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике. В документе говорилось, что Россия собирается поднять затонувшие подлодки К-27 (затоплена в Карском море в 1982 году) и К-159.

Впоследствии руководитель проектов международной техпомощи ГК "Росатом" Анатолий Григорьев сообщал "Интерфаксу", что подъем обеих АПЛ возможен в 2030 году, а исполнителем работ может стать ФГУП "Атомфлот". По его словам, стоимость работ может оцениваться в 24,4 млрд рублей.