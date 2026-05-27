В России запустили производство уникальной отечественной линзы для лечения катаракты

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В РФ начали производство уникальной отечественной линзы, которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте, сообщили в Минздраве России.

"В России стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы "Ясень", которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте. Она производится на базе НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н.Федорова Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

В министерстве сообщили, что установка линзы доступна гражданам России бесплатно в рамках программы госгарантий.

Запуск серийного производства линзы повысит доступность высокотехнологичной офтальмохирургической помощи для населения и укрепит технологический суверенитет страны в офтальмологии, сообщили в пресс-службе.

Линза, предназначенная для имплантации после удаления помутневшего хрусталика, превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. Установка линзы позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни пациентов любого возраста.

После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях.

Медицинское изделие прошло полный цикл клинических испытаний и готово к широкому применению в медицинской практике.

На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тыс. линз в год. В рамках дальнейшего развития производственные мощности планируется нарастить вдвое - до 25 тыс. единиц в год, сообщили в Минздраве.

Минздрав
