Один человек погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ по Сватово и Северодонецку в ЛНР

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удары по Сватово и Северодонецку Луганской Народной Республики, в результате атак погиб один мирный житель, пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю. (...) Погиб 51-летний мужчина. Еще двое - женщина и мужчина - получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что в Сватово в результате атаки ВСУ повреждено здание местной гимназии №7, пострадавших нет.

"В Северодонецке ранения получили три человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - добавил глава ЛНР.