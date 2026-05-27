Замглавы Минцифры РФ Кучушев освобожден от должности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ освободило от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергея Кучушева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что Кучушев освобожден от должности по его просьбе.

Как говорится в сообщении Минцифры, Кучушев продолжит работу в отрасли, а также займёт должность советника министра по вопросам налогообложения в ИТ.

Другим распоряжением премьер-министра Светлана Карецкая назначена заместителем главы Минцифры. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Кучушев занимал должность замглавы Минцифры РФ с декабря 2023 года, он курировал выработку госполитики в сфере развития информационных технологий, меры поддержки российских ИТ-компаний, подготовку квалифицированных кадров для отрасли и реализацию проектов по цифровой трансформации компаний.

"За эти два с половиной года мы успели сделать многое для отрасли: сохранить и расширить льготы для российских ИТ-компаний и специалистов, добиться импортозамещения ПО, используемого в ключевых отраслях экономики, продолжили развивать плацдарм для подготовки кадров для отрасли", - сказал Кучушев, слова которого приводятся в сообщении Минцифры.

Перед переходом в Минцифры Кучушев в течение трех лет занимал должность директора по связям с государственными органами в Фонде "Восток Инвестиции". До этого работал на разных должностях в ИТ- и телеком-компаниях, в том числе - 13 лет в "Яндексе", где прошёл путь от юрисконсульта до и.о. директора по правовым вопросам, а также в Ozon, где был директором по связям с государственными органами в компании.