В Долгопрудном ликвидировали открытое горение на складе с мебелью

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

В пресс-службе аэропорта "Шереметьево", который находится недалеко от места пожара в Долгопрудном, сообщили, что он работает в штатном режиме, несмотря на сильное задымление.

Ранее сообщалось, что крупное возгорание возникло на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном на Новом шоссе, мкр. Павельцево. Пожар, по данным МЧС, был локализован на площади 4700 кв. метров.

Долгопрудный Подмосковье Шереметьево
