Суд удовлетворил третий иск к Бикову и Боброву об изъятии имущества в пользу РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, а также другим лицам об изъятии имущества в пользу РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом процесса.

"Удовлетворили полностью", - сказал он.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщалось, ответчиками по иску стали 18 человек, среди которых семьи Бобровых, Биковых и другие. Истец просил изъять в доход государства земельные участки, автомобили, недвижимость и денежные средства на банковских счетах. На спорное имущество был наложен арест в рамках обеспечительных мер по иску.

Сообщалось также, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов Боброва и Бикова. В общей сложности ведомство просило изъять доли примерно в 40 компаниях. Апелляция оставила в силе решение по данному делу.

Генпрокуратура установила, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ведомство отмечало, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Боброву и Бикову об обращении в доход государства активов бизнесменов. В частности, суд принял решение об изъятии их долей в АО "ЭК Восток", АО "Ямалкоммунэнерго", АО "КБ "Агропромкредит", ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания", АО "Водный союз", ООО "Предприятие проектного финансирования" и других. Апелляция также оставила в силе решение по данному делу.

