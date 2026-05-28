Над Севастополем сбит один БПЛА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации одного дрона ВСУ над городом.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит 1 БПЛА в районе Северной стороны", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

В ночь на среду Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки ВСУ на город - его атаковали ракетами и БПЛА. По его словам, сбито более 20 дронов, зафиксированы попадания в многоэтажки, а также в здание Южного управления Центробанка. Пострадали два человека.