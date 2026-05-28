Режим ЧС объявлен в Приморье в районе обрушения моста

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявили в Хорольском округе Приморского края после обрушения моста, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"В муниципалитете объявлен режим ЧС из-за разрушения моста по вине водителя большегруза, который превысил норму груза более чем в два раза", - говорится в сообщении.

На месте обрушения моста организована лодочная переправа. Кроме того, специалисты приступили к откачке воды из оросительного канала, чтобы построить альтернативный проезд.

В селе Сиваковка организуют доставку товаров первой необходимости через переправу, также на месте будет дежурить автомобиль МЧС.

Как сообщалось, мост обрушился накануне на 4 км + 230 м автомобильной дороги краевого значения Хороль - Реттиховка - Арсеньев - Сиваковка в Хорольском округе Приморского края. Прокуратура организовала проверку, о пострадавших не сообщается.

Приморье МЧС
