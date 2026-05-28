Володин встретится с главой Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи

Также состоится заседание межпарламентской Комиссии высокого уровня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве в четверг состоится встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), высшего законодательного органа Китая Чжао Лэцзи и заседание межпарламентской Комиссии высокого уровня.

"В четверг мы заранее запланировали большие международные мероприятия, встречи, проведение Комиссии высокого уровня с нашими партнерами из Китая. Приезжает председатель Всекитайского народного собрания, у нас с ним в четверг состоятся встречи", - сказал ранее Володин журналистам.

Он отметил, что состоится "диалог с нашими друзьями и союзниками, в нем примут участие все руководители фракций".

Володин и Чжао Лэцзи встречались в конце августа 2025 года в ходе официального визита председателя Госдумы и делегации депутатов в КНР. В Пекине состоялась также встреча Володина с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.