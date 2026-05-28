Кабмин рассмотрит выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья на Камчатке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении Минстрою РФ в 2026 году из резервного фонда кабмина средств на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий", сообщила пресс-служба правительства.

"Проект распоряжения направлен на предоставление финансовой поддержки бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении Минпросвещения России в 2026 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области.

"Проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области", - сообщила пресс-служба.