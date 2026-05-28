Поиск

Кабмин рассмотрит выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья на Камчатке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении Минстрою РФ в 2026 году из резервного фонда кабмина средств на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий", сообщила пресс-служба правительства.

"Проект распоряжения направлен на предоставление финансовой поддержки бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении Минпросвещения России в 2026 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области.

"Проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области", - сообщила пресс-служба.

Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2365 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9613 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов