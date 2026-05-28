Поиск

Суд перенес на 9 июня вопрос о досрочном освобождении Танзили Комковой, осужденной по делу "Зимней вишни"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новосибирска отложил рассмотрение повторного ходатайства о досрочном освобождении в связи с заболеванием бывшего руководителя Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам колонии по одному из дел о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается на сайте суда.

Судебное заседание ранее было назначено на 28 мая, в настоящее время в карточке дела указана дата 9 июня 2026 года, в 9:30 по местному времени.

В 2024 году Комкова подавала аналогичное ходатайство, осужденной было назначено дополнительное медицинское освидетельствование, однако затем ходатайство было отозвано, и суд прекратил производство по нему.

Комкова отбывает наказание в ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Центральный районный суд Кемерова в декабре 2021 года приговорил Комкову к 18 годам колонии, признав ее виновной по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Кемеровский областной суд в сентябре 2023 года оставил приговор в силе.

Также суд оштрафовал ее на 80 млн рублей.

С конца марта 2018 года по конец сентября 2023 года она находилась в СИЗО, время содержания под стражей было зачтено в срок отбывания наказания.

По материалам дела, Комкова не принимала мер по выявлению и устранению нарушений при строительстве ТЦ "Зимняя вишня" за взятки, общая сумма которых составила 7 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Зимняя вишня Кемерово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9614 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2365 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов