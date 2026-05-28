Шойгу связал пробуксовку мирной инициативы РФ-США с отсутствием у Киева воли к миру

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов СНГ на полях Международного форума по безопасности.

"Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации", - сказал он.

"Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры", - предсказал секретарь Совбеза.

По его словам, кто-то объясняет стремление Киева к эскалации влиянием "партии войны" в Евросоюзе и Великобритании, однако есть и другой фактор.

"В 1991 году на Украине проживало 52 миллиона человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25-27 миллионов, а по реалистичным - 20. Больше трети - пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому - демографический кризис", - сказал Шойгу.

По его словам, бюджет Украины зависит только от помощи Запада. "А денег без войны никто не выделит. Надо это четко понимать", - добавил Шойгу.

"Госдолг Украины перевалил за 100% ВВП и превысил 215 миллиардов долларов. Чем и как Киев будет отдавать долги - непонятно", - констатировал Шойгу.