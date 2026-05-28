Президенты РФ и Казахстана подписали заявление об основах дружбы и добрососедства

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана".

В документе, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

"Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога", - сказал представитель Кремля.

Среди основ - общие границы, как пространство добрососедства и сотрудничества; экономическое партнерство; языковое и культурное многообразие, как общее достояние традиционных ценностей; молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. Седьмая основа - совместный взгляд в будущее.