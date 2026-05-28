Путин назвал переговоры с Токаевым результативными

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал результативными переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Наши сегодняшние переговоры, действительно, прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Это соответствует характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном", - сказал Путин, выступая с заявлением итогам российско-казахстанских переговоров.

По его словам, стороны обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия - в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере, а также затронули актуальные вопросы международной повестки дня.

"Значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия", - отметил Путин. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот двух стран составил почти 29 миллиардов долларов. "Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер", - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах. "Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - подчеркнул Путин.

Кроме того, по его словам, "хорошими темпами продвигается сотрудничество в сфере цифровизации и инновационных технологий". "Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта и других современных решений в самых разных секторах экономики и социальной жизни", - сказал он.

