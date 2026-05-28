Абоненты в РФ смогут установить самозапрет на входящие международные звонки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о мерах противодействия кибермошенничеству, так называемому "Антифрод-2", внесена поправка, позволяющая абонентам установить самозапрет на входящие международные звонки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменен на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков", - сказал Боярский на заседании комитета.

По его словам, снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ.