Госдума рассмотрит пакет поправок "Антифрод 2" во втором чтении 9 июня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал 9 июня принять во втором чтении так называемый "Антифрод-2" - пакет мер по защите граждан от кибермошенников, сказал "Интерфаксу" председатель комитета Сергей Боярский.

Правительственный законопроект № 1110676-8 содержит три десятка мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Первое чтение он прошел в феврале 2026 года, затем его дорабатывали.