Ответа США на рекомендацию американским гражданам покинуть Киев пока не было

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва пока не получала ответ от США на рекомендацию американским дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ответа, насколько я знаю, пока не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос, действует ли все еще российское предупреждение, Ушаков заявил: "Мы сделали заявление на этот счет и американцам передали по соответствующим каналам наши рекомендации".

Ушакова также попросили прокомментировать слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал через него некое послание главе американской администрации Дональду Трампу.

"Никакого послания не передавалось", - ответил помощник российского президента.

Во вторник Рубио заявил, что Лавров накануне в телефонном разговоре передал послание от президента РФ Владимира Путина для Трампа.

"Они направили предупреждения во все посольства. Я думаю, Лавров позвонил мне, чтобы лично сказать об этом (...) очевидно, Путин поручил ему передать через меня соответствующее послание президенту США, что я и сделал", - сказал Рубио журналистам в ходе визита в Индию.