Поиск

Ответа США на рекомендацию американским гражданам покинуть Киев пока не было

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва пока не получала ответ от США на рекомендацию американским дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ответа, насколько я знаю, пока не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос, действует ли все еще российское предупреждение, Ушаков заявил: "Мы сделали заявление на этот счет и американцам передали по соответствующим каналам наши рекомендации".

Ушакова также попросили прокомментировать слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал через него некое послание главе американской администрации Дональду Трампу.

"Никакого послания не передавалось", - ответил помощник российского президента.

Во вторник Рубио заявил, что Лавров накануне в телефонном разговоре передал послание от президента РФ Владимира Путина для Трампа.

"Они направили предупреждения во все посольства. Я думаю, Лавров позвонил мне, чтобы лично сказать об этом (...) очевидно, Путин поручил ему передать через меня соответствующее послание президенту США, что я и сделал", - сказал Рубио журналистам в ходе визита в Индию.

Юрий Ушаков США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

 В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

Сервис X-Compliance "Интерфакса" стал единственным российским решением, включенным в согласованные Росфинмониторингом рекомендации для оценки странового риска

Шойгу обвинил продовольственную программу ООН в невыполнении обязательств перед РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9618 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов