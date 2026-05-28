В СКР сообщили о завершении расследования дела группы участников "Артподготовки"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит дело восьмерых участников запрещенной в РФ экстремистской организации "Артподготовка", обвиняемых в приготовлении к подрыву железнодорожного состава в Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнёва, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова и Алексея Демченко", - говорится в сообщении в Max-канале СКР в четверг.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в приготовлении к теракту (ст. 30, ч. 2 ст. 205), участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2), незаконном обороте оружия и взрывчатки (ст. 222 УК РФ).

"Установлено, что Яковлев, Щепкин, Дрофа, Шарнёв, Малахова, Радионова, Мартьянов и Демченко, являясь наиболее радикальными участниками экстремистской организации "Артподготовка", объединились под руководством Вячеслава Мальцева (включен в реестр иноагентов, объявлен в международный розыск) в террористическую группу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "в период с апреля по июнь 2024 года они вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области - соучастники планировали подрыв железнодорожного состава, перевозящего продукцию военно-промышленного комплекса".

"Мартьянов и Демченко предоставили служебную информацию о местах беспрепятственного доступа к уязвимым объектам железнодорожной инфраструктуры. Другие соучастники изготовили и доставили самодельное взрывное устройство в Оренбургскую область и хранили взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, а также оказывали содействие исполнителю террористического акта Яковлеву на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей", - заявили в СКР.

По информации ведомства, теракт "был предотвращен, поскольку причастные к преступлению лица задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал движение "Артподготовка" экстремистским, его деятельность в РФ была запрещена. Основатель организации Мальцев заочно арестован и объявлен в розыск. В ноябре 2018 года он сообщил о предоставлении ему Францией политического убежища.

По данным ФСБ, участники "Артподготовки" планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

В настоящее время Мальцев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

СКР РЖД Оренбургская область
ЦИК оценил долю голосующих бумажными бюллетенями россиян в минимум 90%

