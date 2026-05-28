МИД РФ сожалеет из-за отказа Армении принять ряд наблюдателей из России на выборах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва не получила официального ответа от Еревана относительно причин отказа в аккредитации российским наблюдателям за выборами в Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, действительно армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Речь идет о трех депутатах Государственной думы, представителе избиркома Карачаево-Черкесской Республики", - сказала она на брифинге в четверг.

"Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, из Еревана не получили", - добавила Захарова.

Представитель МИД указала, что Москва "не готова принять эту логику и будет вынуждена учитывать это в дальнейшей работе с Ереваном".

"Решение об отказе в аккредитации россиянам вызывает у нас глубокое сожаление и непонимание", - отметила Захарова.

В Армении на 7 июня запланированы парламентские выборы.

