Из-за отмены рейсов Air Anka ожидается согласование полетов на базе "Турецких Авиалиний" и Corendon

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на сегодняшний день в связи с отменой рейсов Air Anka ожидается согласование полетной программы на базе авиакомпаний Corendon и "Турецкие Авиалинии" для перевозки туристов, отменены туры для 378 туристов, которым предложены альтернативы или оперативный возврат денежных средств.

"В связи с отменой рейсов турецкого авиаперевозчика Air Anka Роспотребнадзор сообщает. По информации туроператора ООО "Анекс Туризм", представленной по запросу Роспотребнадзора, по состоянию на 28.05.2026 ожидается согласование полетной программы на базе авиакомпаний Corendon и "Турецкие Авиалинии" для исполнения всех принятых обязательств в отношении российских туристов, вылет которых в рамках оплаченных туристических пакетов не состоялся", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что после получения согласования туристы будут пересажены на рейсы в соответствии с ранее забронированными условиями.

"При этом всем туристам в Турции предоставлено проживание за счет туроператора. Отменены туры для 378 туристов, которым предложены альтернативы или оперативный возврат денежных средств", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ситуации, связанные с отменой авиарейсов, входящих в состав турпродукта, расцениваются как ненадлежащее исполнение договора о его реализации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ответственность перед туристом несет туроператор как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

"Если услуги оказаны некачественно, то турист имеет право в течение 20 дней после завершения действия договора подать претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента ее получения. При обнаружении недостатков в услуге турист, в частности, может требовать от туроператора, как исполнителя, снижения цены услуги или возмещения возникших расходов", - отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, потребитель может отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки не устранены в установленный срок, а также может требовать выплаты неустойки.

Турист может отказаться от поездки в любое время до исполнения договора. Если возникают обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью клиента, туроператор обязан вернуть всю внесенную сумму. В других случаях расторжение договора возможно при условии компенсации фактически понесенных расходов туроператора или турагента.

Как сообщалось, Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur Air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 марта перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты.

27 мая Росавиация сообщила, что турецкому перевозчику Air Anka были выданы дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы до 25 мая включительно, заявки на новые рейсы не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей между РФ и Турцией на рынке нет.