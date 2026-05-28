Летняя полетная программа туроператоров в Анталью сократилась на 10%

Это произошло из-за отмены рейсов в Анталью турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind, заявили в АТОР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Отмена рейсов в Анталью турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur air сократила запланированную туроператорами летнюю полетную программу в Анталью на 10%, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Отсутствие разрешений на полеты в Россию у авиакомпаний Air Anka и Tailwind в совокупности с сокращением провозных мощностей Azur Air привело к тому, что из России в Анталью в летнем сезоне стало на 10% меньше рейсов, чем было заявлено", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, на рейсах Air Anka и Tailwind должны были отправиться в отпуск около 150 тыс. туристов.

"Air Anka должна была выполнять до 11 рейсов в день (в пиковые периоды) в Анталью из 11 российских городов. В расписании были заявлены вылеты из Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Уфы, Челябинска, Саратова, Краснодара, Волгограда и Самары. Общий объем перевозки в Анталью, который авиакомпания Air Anka предлагала туристам в период с 26 мая по 24 октября 2026 года, составлял более 120 тыс. кресел. Tailwind должна была летать из Краснодара, Грозного, Астрахани и Саратова. В совокупности на лето предлагалось более 30 тыс. кресел. Таким образом, с уходом двух перевозчиков рынок потерял не менее 5% от запланированной на лето перевозки в Анталью из России", - поясняют в объединении.

Как подчеркивают в АТОР, ситуация с перевозкой в Анталью усугубляется тем, что ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта одной из крупнейших российских чартерных авиакомпаний Azur Air.

"По экспертным оценкам игроков рынка, на данный момент перевозчик был вынужден не менее чем на треть сократить ранее заявленную полетную программу для того, чтобы устранить замечания регулятора. Речь может идти об объеме около 150 тыс. кресел за сезон. Это еще 5% перевозки на курорт", - добавили в АТОР.

В ассоциации отмечают, что нормализация ситуации с перевозкой в Анталью зависит от решений, которые примет Росавиация.

"Несмотря на заявления ведомства, что у российских авиакомпаний достаточно собственных провозных мощностей для того, чтобы компенсировать выбывающий объем, услуги отечественных перевозчиков стоят дороже на 30-150%. Соответственно, дороже будут и пакетные туры, сформированные на этой перевозке", - говорится в сообщении.

Туроператор Anex в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 мая перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты. В четверг стало известно, что по той же причине корректировки расписания происходят и у чартерной авиакомпании Tailwind Airlines. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.