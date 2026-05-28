Кабмин представит Федеральному Собранию доклад о реализации в 2025 г. государственной нацполитики РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство России представит палатам Федерального Собрания доклад о реализации в 2025 году государственной национальной политики Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 27 мая размещено в четверг на официальном портале правовой информации.

Представлять правительство при рассмотрении доклада в парламенте назначен руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Федеральное Собрание Игорь Баринов Михаил Мишустин
