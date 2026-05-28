Более 60 регионов России обеспечат богослужения для детей с особенностями развития

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Церковные службы для семей с особенными детьми теперь будут проходить более чем в 60 российских регионах, сообщила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

"К людям, которые не такие как все, в церкви всегда было особое отношение. Сегодня мы умножаем эти усилия и пытаемся с помощью церкви укрепить общество милосердия. Более 60 регионов России теперь будут проводить службы, где будет организовано сопровождение семей с детьми с аутизмом. После первых служб в нашем храме в Тушине стало понятно, что запрос очень большой", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что "уже стартовала серия семинаров для священников и волонтеров, где настоятели и священнослужители представили свой опыт организации богослужений для таких ребят".

Вице-спикер Госдумы отметила, что расстройство аутистического спектра (РАС) - это "явление, которое стремительно распространяется во всем мире".

"Сегодня, наверное, каждый из нас знаком с семьями, где есть дети или взрослые с таким диагнозом. Как помочь этим детям и семьям? Родители порой ищут "волшебную таблетку", хватаются за любые "соломинки", тратят последние средства или просто отчаиваются. Сказать, что для ребят с таким диагнозом выстроена система поддержки сопровождения в сфере образования, здравоохранения, к сожалению, пока нельзя. Хотя есть неплохие практики, региональные проекты. Говорю как мама такого ребенка", - подчеркнула она.

По ее словам, "было время, когда государство как бы не замечало инвалидов, детей с особенностями развития".

"Сейчас благодаря решениям президента заложен фундамент изменений, и не только в сфере создания условий на государственном уровне, но в их ценностной основе. Как сказал глава государства: "Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности". Ценность милосердия является одной из 17 записанных в указе №809 (указ президента РФ от 9 ноября 2022 года "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" - ИФ). И да, порой помощь таким детям, людям требует особых душевных усилий", - резюмировала Кузнецова.