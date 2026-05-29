Пять беспилотников уничтожено над тремя районами Воронежской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о нейтрализации пяти украинских беспилотников над территорией региона; предварительно, пострадавших нет.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу утром.

Глава региона добавил, что вследствие падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждены несколько единиц сельхозтехники, а также произошло возгорание кровли хозпостройки, которое оперативно ликвидировали.